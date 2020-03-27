На Кольцевой автодороге (КАД) полностью перекроют дорожное движение на участке между Западным скоростным диаметром (ЗСД) и проспектом Энгельса.
Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад». В связи с изменениями на этом участке будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо КАД. Транспорт сможет передвигаться только по внешнему кольцу. Доступной для проезда будет одна полоса от развязки с ЗСД по направлению к развязке с проспектом Энгельса, а также две полосы от развязки с проспектом Энгельса в направлении развязки с ЗСД.
В качестве предупредительных мер возле участка, где проводятся работы, будут установлены знаки ограничения скорости, ограждения и соответствующая световая сигнализация.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с сегодняшнего дня в Северной столице вступили в силу новые ограничения движения.