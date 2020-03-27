На Кольцевой автодороге (КАД) полностью перекроют дорожное движение на участке между Западным скоростным диаметром (ЗСД) и проспектом Энгельса.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад». В связи с изменениями на этом участке будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо КАД. Транспорт сможет передвигаться только по внешнему кольцу. Доступной для проезда будет одна полоса от развязки с ЗСД по направлению к развязке с проспектом Энгельса, а также две полосы от развязки с проспектом Энгельса в направлении развязки с ЗСД.