В Петроградском районе водитель спровоцировал ДТП, пытаясь избежать конфликта

В Петроградском районе Северной столицы, неподалеку от съезда с моста Бетанкур, двое водителей повздорили: дело кончилось аварией.

Оказалось, что конфликт разгорелся настолько, что один из участников спора, владелец кроссовера Subaru, полез в машину оппонента, каршеринговую Nissan Qashkai. Водитель на арендованном автомобиле поспешил ликвидироваться с места дискуссии, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля. К сожалению, в результате спешки пострадал совершенно непричастный к происходящему автомобилист.

Как рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте», Nissan резко сдал назад, чтобы выехать на дорогу, из-за чего задел припаркованный сзади Largus. После этого автомобиль дернулся вперед и, задев спутницу водителя Subaru, скрылся с места происшествия.

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