В Литве число зараженных коронавирусом выросло до 344

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Литве достигло 344 человек. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на правительство республики.
Согласно данным министерства здравоохранения, вечером 26 марта было зафиксировано 299 случаев заражения коронавирусом.
Жертвами коронавируса в стране стали четыре человека.
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 537 017 человек. Скончались 24 118, при этом 124 436 человек выздоровели.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.