В Литве число зараженных коронавирусом выросло до 344

В Литве число зараженных коронавирусом выросло до 344
Сколько еще жертв принесет коронавирус за это время? Фото: pixabay.com

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Литве достигло 344 человек. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на правительство республики.

Согласно данным министерства здравоохранения, вечером 26 марта было зафиксировано 299 случаев заражения коронавирусом.

Жертвами коронавируса в стране стали четыре человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 537 017 человек. Скончались 24 118, при этом 124 436 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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