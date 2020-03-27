В Петербурге за смену управляющей компании проголосовали умершие жильцы

Прокуратура Петроградского района подняла вопрос о возбуждении уголовного дела после того, как к ним обратился с заявлением собственник квартиры в одном из домов на улице Блохина.

Согласно данным правоохранителей, в январе текущего года в собственники квартир в доме по улице Блохина прислали в ООО «Жилкомсервис 2 Петроградского района» копию решения с общего собрания, на котором постановили сменить управляющую организацию и расторгнуть действующий договор с ЖКС.

Заявление о своих намерениях жильцы также передали в Государственную жилищную инспекцию Петербурга. Однако позже выяснилось, что собственники не участвовали ни в каком собрании, несмотря на подписи, проставленные в бумаге. Но что самое странное — несколько граждан, указанных в списке проголосовавших, на момент проведения собрания уже умерли. В связи с чем прокуратура пришла к выводу, что документ сфальсифицирован.

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