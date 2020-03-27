В строящемся ЖК «Огни залива» на Ленинском загорелась бытовка

В строящемся ЖК &#171;Огни залива&#187; на Ленинском загорелась бытовка
О пострадавших информации нет. Фото: https://vk.com/spb_today

В Красносельском районе Северной столицы в пятницу, 27 марта, произошел пожар. Загорелись бытовки на стройплощадке ЖК «Огни залива» на перекрестке проспектов Героев и Ленинского.

О случившемся рассказали очевидцы, опубликовав фотографии и видео запись с места пожара в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Автор публикации отметил, что загоревшиеся бытовки расположены на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев, на территории строящегося жилого комплекса «Огни залива».

На данный момент о состоянии возгорания и пострадавших ничего неизвестно. Комментаторы иронично отмечают название жилого комплекса, подходящее к ситуации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столицы майора полиции подозревают в мошенничестве на полмиллиона рублей.

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