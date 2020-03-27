Коммунальные службы Ленобласти переходят в усиленный рабочий режим

Коммунальные службы Ленобласти переходят в усиленный рабочий режим
Фото: www.vodokanal-lo.ru

В Ленинградской области предприятия сферы ЖКХ и ТЭК будут работать в режиме повышенного контроля с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, все коммунальные службы региона перевели на режим повышенной готовности, также усилен контроль за подачей газа, водо-, тепло- и электроснабжения.

Аварийные бригады оснастили специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. Бригады будут дежурить ежедневно для устранения возможных повреждений.

Все водоочистные сооружения «Леноблводоканала» обеспечили реагентами и оборудованием. Лаборатории продолжают проверять качество воды.

Кроме того, были приняты меры для профилактики заражения работников коммунальной сферы: в частности, помещения будут дезинфицировать, а работникам будут проверять температуру перед началом рабочего дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подъезды в Ленобласти начали дезинфицировать из-за коронавируса.

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Коммунальные службы Ленобласти переходят в усиленный рабочий режим