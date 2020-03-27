«Россия» и Библио-Глобус вывезли россиян из заграница 39 рейсами

Авиакомпания «Россия» и туристический оператор Библио-Глобус продолжают вывозить россиян и граждан СНГ из зарубежных стран на фоне пандемии коронавируса. С 14 марта было произведено 39 рейсов.

Люди были вывезены из Индии, Кипра, Италии, ОАЭ, Таиланда, Турции, Чехии и архипелага Занзибар. На ближайшее время запланирован один рейс из Бангкока и два из Пхукета.

Перед рейсами самолеты проходят необходимую дехинфекцию. Уборка ведется в соответствии с рекомендациями Роспотребндазора. Особое внимание уделяется обработке поверхностей, до которых дотрагиваются пассажиры и члены экипажа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 23 марта Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. Меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. Исключения составят регулярные рейсы из Москвы в столицы других стран, а также чартерные рейсы для перевозки россиян и граждан других стран на родину.