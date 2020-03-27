Зампредом КРТИ стал Юрий Корнилов

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга перенес кадровые изменения. Должность зампредседателя комитета занял Юрий Корнилов.

Чиновник будет отвечать за вопросы экономического характера, ценообразования, а также за осуществление закупок для государственных нужд.

В ведомстве рассказали, Юрий Корнилов был рожден в Ленинграде. Он получил высшее образование в СПбГУ по специальности «мировая экономика». Его карьера берет начало в Агентстве стратегических инвестиций (АСИ) профильного комитета Смольного. После он начал работать в дорожной отрасли, а с 2012 года он занимал различные должности в ФКУ «Ространсмодернизация», где дослужился до начальника Управления по сопровождению проектов.

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