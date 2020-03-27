Работников фастфуда в Петербурге возьмут на работу в «Магнит»

Работников фастфуда в Петербурге возьмут на работу в &#171;Магнит&#187;
"Магнит". Фото: Google.Maps

Сеть супермаркетов «Магнит» договорилась с несколькими заведениями общепита о предоставлении их сотрудникам рабочих мест после того, как те временно закроются из-за коронавируса.

Как сообщает «Мойка78», ссылаясь на розничную сеть, в списке городов, в которых будет реализовано данное соглашение, числится и Петербург. Всего таких городов 20.

«Магнит» примет на работу сотрудников таких ресторанов быстрого питания, как Burger King и KFC, а также работников сети кофеен «Шоколадница».

Сеть предоставит около 1,5 тысяч рабочих мест для сотрудников Burger King, а для KFC — около 1150.

При временном переходе на другую работу, сотрудники сохранят за собой основное место работы. Сейчас сеть обсуждает возможность о сотрудничестве с другими заведениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в нерабочую неделю в Петербурге могут закрыть часть продуктовых магазинов.

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