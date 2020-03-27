В нерабочую неделю в Петербурге могут закрыть часть продуктовых магазинов

Пока конкретные адреса магазинов, которые будут работать, неизвестны. Фото: pixabay.com

Пока конкретные адреса магазинов, которые будут работать, неизвестны. Фото: pixabay.com

Период с 28 марта по 5 апреля предполагается нерабочим. В связи с этим в Петербурге закроют для посещения почти все общественные места, включая часть продуктовых магазинов.

Правительство города на Неве подготовит перечень, в котором утвердит список работающих на следующей неделе продовольственных магазинов. Об этом в четверг, 26 марта, рассказал вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В частности, закроются маленькие ларьки, а также магазины «со специальными продуктами». При этом, вероятно, крупные сетевые супермаркеты продолжат работу. Также запретят работу магазинам, торгующим промтоварами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, в городе есть около 5 тысяч человек, которые сдали тест на коронавирус и ждут результатов. В связи с этим глава Петербурга просит горожан сознательно отнестись к грядущей нерабочей неделе.