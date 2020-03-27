ПФР перечислил пенсии и пособия за апрель заранее

Это решение приняли в связи с объявлением в стране нерабочей недели.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда. В апреле пенсии и пособия выплатят досрочно, так как в стране с 28 числа объявлены недельные каникулы. В общей сложности государство выделит на досрочное финансирование 469,2 миллиарда рублей. Деньги заранее также получат ветераны.

Напоминаем, что россиян на протяжении всех семи дней просят оставаться дома и не воспринимать их как выходные и повод отдохнуть в большой компании. Лучше провести время дома.

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