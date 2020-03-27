Швейцарцы возмутились из-за слов о бесполезной российской помощи Италии

Некоторые отметили, что Россия, в отличие от многих стран, не бросила Италию в беде.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Негативные комментарии в сторону автора статьи о бесполезности российской помощи Италии появились под текстом в издании Blick. Швейцарцы возмутились из-за того, что Москву ругают за желание поддержать итальянцев в такое сложное время. Они напомнили, что страны ЕС и Швейцария отвернулись от Италии, а Россия – нет. Граждане благодарят президента Владимира Путина «за помощь несчастной Италии».

Комментаторы отметили, что некоторые цепляются за любой повод – лишь бы сказать о России что-то плохое. Они хотели бы, чтобы страны последовали примеру Москвы и поддерживали друг друга во время пандемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников объяснил высокую смертность пожилых людей из-за коронавируса. Он заявил, что пневмония в любом случае опасна для пенсионеров.