Малышева прокомментировала попытки скрыть правду о коронавирусе в России

Телеведущая не верит, что это возможно в стране, где хорошо развит интернет.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем телеведущая и врач Елена Малышева рассказала в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?». Она, комментируя слухи о попытках скрыть правду о пандемии, заверила, что такого быть не может. Малышева уверена, что в стране, где у большинства есть выход в интернет, невозможно обманывать и скрывать реальное положение дел.

«Чего не скрыть? Когда больницы завалены пациентами – ты этого не скроешь. <…> Это снимут пациенты»,

— пояснила врач.

Напоминаем, что по всему миру болеют полмиллиона человека. В России зафиксировано более тысячи случаев заражения, умерли четверо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что писатель Борис Акунин выздоравливает после заражения коронавирусом.