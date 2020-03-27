Кудрявцева обозвала россиян, которые сидят на карантине

Телеведущая разозлилась из-за людей, которые в отличие от нее не работают.

Об этом стало известно 27 марта. Обо всем телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в своем Instagram-аккаунте в «сториз». Она заявила, что ей приходится работать, пока остальные «сволочи» сидят на карантине.

«Ну, что, сволочи, дома сидите все? А мы на работе»,

— сгрубила знаменитость.

Почему вдруг Кудрявцева обозвала подписчиков – не совсем понятно. Поклонники остались недовольны ее высказыванием и принялись обсуждать поведение телеведущей. Тем временем звезда почему-то продолжает работать, хотя она недавно вернулась из Дубая и должна была уйти на двухнедельный карантин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малышева прокомментировала попытки скрыть правду о коронавирусе в России. Телеведущая не верит, что это возможно в стране, где хорошо развит интернет.