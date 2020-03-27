Кудрявцева обозвала россиян, которые сидят на карантине

Кудрявцева обозвала россиян, которые сидят на карантине
Кудрявцева недавно вернулась из Дубая. Фото: https://www.instagram.com/leratv/

Телеведущая разозлилась из-за людей, которые в отличие от нее не работают.

Об этом стало известно 27 марта. Обо всем телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в своем Instagram-аккаунте в «сториз». Она заявила, что ей приходится работать, пока остальные «сволочи» сидят на карантине.

«Ну, что, сволочи, дома сидите все? А мы на работе»,

— сгрубила знаменитость.

Почему вдруг Кудрявцева обозвала подписчиков – не совсем понятно. Поклонники остались недовольны ее высказыванием и принялись обсуждать поведение телеведущей. Тем временем звезда почему-то продолжает работать, хотя она недавно вернулась из Дубая и должна была уйти на двухнедельный карантин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малышева прокомментировала попытки скрыть правду о коронавирусе в России. Телеведущая не верит, что это возможно в стране, где хорошо развит интернет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
карантин коронавирус лера кудрявцева
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ида Галич обиделась на Ольгу Бузову за «свинью»
Кудрявцева обозвала россиян, которые сидят на карантине
Песков ходил на вечеринку с больным Лещенко
Джиган и Самойлова продают дом за 140 млн рублей
В Петербурге воспитателя обвиняют в гибели ребенка в детском саду
Малышева прокомментировала попытки скрыть правду о коронавирусе в России
Швейцарцы возмутились из-за слов о бесполезной российской помощи Италии
Петербуржцы уверяют, что в метро, как и раньше много людей