Власти Москвы рассказали, какое наказание ждет нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Тотального контроля за пожилыми людьми устанавливать не будут. Фото: Pixabay

Тотального контроля за пожилыми людьми устанавливать не будут. Фото: Pixabay

Нарушивших режим самоизоляции пенсионеров лишат второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на московский департамент соцзащиты.

При этом отмечается, что тотального контроля за пожилыми людьми устанавливать не будут. Нарушителей можно вычислить при помощи системы видеонаблюдения.

Ведомство призвало пожилых жителей города соблюдать режим самоизоляции для безопасности своего здоровья.

Напомним, жителей столицы старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, обязали оставаться дома с 26 марта по 14 апреля включительно. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Помимо прочего, правительство города постарается компенсировать расходы и неудобства, вызванные режимом самоизоляции, выплатив пенсионерам, остающимся дома, 4 тысяч рублей.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 597 262 человека. Скончались 27 365, при этом 133 363 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1036 человек. При этом 45 вылечились, четверо погибли.

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