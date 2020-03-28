В России за сутки выявлено 228 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев коронавируса в 26 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
При этом в Петербурге за сутки выявлено 11 случаев заражения.
Число зараженных в стране увеличилось до 1264 человек. При этом 45 человек выздоровели, четыре погибли.
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».