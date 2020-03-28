Последние теплые дни: в воскресенье в Петербург придет дождь и снег

Суббота, 28 марта, стала последним теплым днем в Северной столице перед резким похолоданием, которое продержится несколько дней.

Теплая и солнечная погода сегодняшнего дня вскоре, к сожалению, сменится менее позитивной картиной за окном. Об этом ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем Facebook. По словам синоптика, уже в воскресенье Санкт-Петербург окажется во власти атмосферного фронта, который обернется для города пасмурной погодой, а грядущей ночью и вовсе — снегом.

Если сегодня, в ясную и солнечную субботу, воздух прогрелся до +9 градусов, то завтра петербуржцев ждет похолодание до 3 градусов выше нуля и облачность. Кроме того, подует северный ветер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что метеорологи прогнозировали Петербургу теплую весну и жаркое лето. Пока что, однако, погода остается не самой теплой.