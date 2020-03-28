На 85-летнюю Софи Лорен обрушился потолок собственного дома

На 85-летнюю Софи Лорен обрушился потолок собственного дома
Легендарная Софи Лорен в молодости. Фото: Wikipedia

В доме Софи Лорен в Женеве обвалился поток. Кинозвезда в это время находилась внутри, но, к счастью, отделалась испугом и легкими травмами.

Легендарная итальянская актриса перебралась из Италии в свой дом в Швейцарии, чтобы самоизолироваться на время пандемии коронавируса. Отметим, что Софи Лорен попадает в группу повышенного риска, так как звезде уже 85 лет. Неожиданно размеренный карантин актрисы был прерван чрезвычайным происшествием: в доме обрушился потолок. Лорен удалось избежать серьезных травм, отделавшись сильным испугом.

О произошедшем рассказал художник Никас Сафронов, чей старший сын оказался в гостях у актрисы незадолго после страшного случая.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын Никаса Сафронова, отличающийся, помимо музыкального таланта, тучностью, сел на шпагат.

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