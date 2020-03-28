В России банки обязали раскрывать причину блокировки карт

Теперь банки не смогут ущемлять права клиентов, блокируя счета без предупреждения и объяснений. Фото: pixabay.com

Теперь банки не смогут ущемлять права клиентов, блокируя счета без предупреждения и объяснений. Фото: pixabay.com

С 28 марта в силу вступают поправки, согласно которым российские банки будут обязаны при блокировке карт объяснять клиентам, в чем причина.

Кредитно-финансовые организации в России обязали оповещать клиентов о заморозке банковских карт или электронных кошельков в тот же день и раскрывать причину блокировки. Авторы законопроекта объясняют его необходимость тем, что в последнее время среди граждан участились случаи блокировки финансов на счетах без ведома владельца средств.

О том, что соответствующая поправка вступила в силу в субботу, 28 марта, пишут РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пенсионный фонд России заранее произвел пенсионные и другие социальные начисления за апрель. На досрочное финансирование правительство страны выделило почти 500 миллиардов рублей.