Воскресенье в Ленобласти обещает быть снежным

Воскресенье в Ленобласти обещает быть снежным
Ленобласть ждут заморозки. Фото: pixabay

В Ленинградской области в воскресенье, 29 марта, на территории региона пройдет снег, а температура за окном опустится до -4 градусов.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», грядущей ночью во многих районах области выпадет мокрый снег, а днем он ожидается местами. Скорость северного и северо-западного ветра достигнет 6-11 метров в секунду.

Воскресенье будет прохладным, в течение суток возможны заморозки. Ночью температура воздуха может опуститься до -4 градусов, а днем потеплеет до -2…+3 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики обещают жаркую весну и лето в Петербурге.

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