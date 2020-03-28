Воскресенье в Ленобласти обещает быть снежным

В Ленинградской области в воскресенье, 29 марта, на территории региона пройдет снег, а температура за окном опустится до -4 градусов.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», грядущей ночью во многих районах области выпадет мокрый снег, а днем он ожидается местами. Скорость северного и северо-западного ветра достигнет 6-11 метров в секунду.

Воскресенье будет прохладным, в течение суток возможны заморозки. Ночью температура воздуха может опуститься до -4 градусов, а днем потеплеет до -2…+3 градусов. На дорогах возможна гололедица.

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