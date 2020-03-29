Нерабочая неделя может вызвать у россиян депрессию

Радость от длинных выходных может закончиться быстро. Всему виной непривычный образ жизни, к которому ненадолго необходимо прийти. Ведь на нерабочей неделе будут закрыты все общественные места, люди будут вынуждены находиться дома на карантине наедине с собой, может возникнуть дефицит общения.

Многие люди могут воспринять дом как тюрьму, ведь из него практически нельзя выбираться из-за активного распространения коронавируса по стране. Поэтому, даже за неделю подобного лишения свободы, может развиться депрессия. Люди осознают, что мера изоляции принудительная и начинают мучаться о того, что они вынуждены вести себя не так, как обычно. Если карантин действительно продержится всего неделю, то после его завершения, граждане, в буквальном смысле, выйдут на свободу. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на опрошенных психологов.

Лучше не рассчитывать на быстрое завершение карантина, а начать готовиться к трудностям в долгосрочной перспективе. Стресс испытают не только активные граждане и экстраверты, но и интроверты, которые и так привыкли находиться часто дома. Поэтому, даже неделя самоизоляции может негативно отразиться на психике. К тому же, россияне привыкли иметь физические контакты с людьми во время общения, а сейчас любые касания находятся под запретом.

Чтобы не испытывать острую нехватку общения, психологи рекомендуют чаще звонить друзьям, общаться по видеосвязи и писать сообщения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нерабочая неделя дана, чтобы сократить контакты между людьми.