В ночь на 30 марта в Петербурге разведут 4 моста

В ночь на 30 марта в Петербурге разведут 4 моста
Разводка Дворцового моста. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Технологические разводки мостов перед началом навигации продолжаются в городе на Неве.

В ночь на понедельник, 30 марта, будет проверена работа четырех мостов — Александра Невского, Литейного, Дворцового и Тучкова. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Развод моста Александра Невского состоится в 2:20 и закончится в 5:10, Литейный мост будут проверять с 1:40 до 4:45, Дворцовый мост, согласно графику, разведут два раза: с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55. Технологическая разводка Тучкова моста произойдет с 2:00 до 4:55.

Сезон навигации начнет работу в Северной столице уже 10 апреля. Но до его начала мосты разведут более 50 раз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге началась технологическая разводка мостов. Подобные профилактические меры — стандартная практика перед началом навигации.

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