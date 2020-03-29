Белоруссия пока сохраняет ЖД сообщение с Россией

Речь идет о двух пассажирских поездах, идущих до Москвы и Санкт-Петербурга.

Как заявили в пресс-службе Белорусской железной дороги, никаких сообщений от РЖД о приостановке железнодорожного сообщения между странами пока не поступало. Таким образом поезда маршрутов «Минск-Москва» и «Брест-Санкт-Петербург» пока что могут совершать поездки. Об этом сообщают РИА-новости. В случае изменений, всем пассажирам оперативно будет предоставлена вся информация.

Напомним, Кабинет министров РФ выдал распоряжение о полном закрытии границ страны. С 00:00 30 марта будет ограничено автомобильное движение, железнодорожное и пешеходное. Нельзя будет попасть в страну через речные и смешанные пункты пропуска. Помимо этого, закрыт сухопутный участок границы России и Белоруссии. Данные меры были приняты в связи с активным распространением коронавирусной инфекции по миру и стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко отреагировал на закрытие Россией границы с Белоруссией.