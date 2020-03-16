Лукашенко отреагировал на закрытие Россией границы с Белоруссией

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, ещё непонятно, кто должен от кого закрывать границу. Ведь в Белоруссии с коронавирусом ситуация вполне спокойная.

Лидер республики прокомментировал и общую массовую панику в мире из-за COVID-19. Лукашенко считает, что человечество сталкивалось с вирусами и пострашнее. В пример он привел свиной и птичий грипп. Отметил президент Белоруссии и то, что СМИ играют немалую роль в распространении информации, которая способствует волнениям. Об этом сообщают РИА-новости.

В самой Белоруссии адекватно относятся к сложившейся ситуации и выполняют рекомендации ВОЗ. А вот Россия, по мнению Лукашенко «вся полыхает от коронавируса».

Пока что, в республике выявлено 36 случаев заражения новым вирусом. Трое людей смогли успешно перенести болезнь и выздороветь.

Напомним, сегодня, 16 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин закрыл границу с Белоруссией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия закрывает границу с Белоруссией из-за эпидемии коронавируса.