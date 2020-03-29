Петербуржцы и ленинградцы позабыли о запретах и отправились гулять на каникулах

Петербуржцы и ленинградцы позабыли о запретах и отправились гулять на каникулах
Некоторые решили не прислушиваться к рекомендациям. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Они не соблюдают меры предосторожности и восприняли недельные выходные как повод отдохнуть.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем gazeta.spb.ru рассказывают читатели, которые наблюдают за происходящим в своих дворах. Так, во многих из них мамы вышли на прогулку с детьми, позабыв о том, что это опасно для здоровья во время пандемии. Малыши беззаботно бегают по площадкам, пока их родители общаются с другими присутствующими. К слову, эксперты просили их воздержаться от прогулок и провести свободное время дома.

Жительница деревни Горбунки наблюдала еще более грустную картину. Местные устроили гуляния, катания на машинах. Они распивают алкогольные напитки, а один из них под вечер разгуливал по населенному пункту с ножом.

В социальных сетях людей, которые отказываются самоизолироваться, поддерживают и ругают. Одни убеждены, что нужно думать об окружающих, другие же считают, что никому они ничего не должны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ученикам выдадут продукты на время каникул.

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