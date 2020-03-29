В Москве позаботятся о детях, с которыми не могут сидеть родители во время пандемии

В Москве позаботятся о детях, с которыми не могут сидеть родители во время пандемии
Дети будут под присмотром, пока родители работают. Фото: pixabay.com

Речь идет о детсадовцах и учеников начальных классов.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем сообщается на сайте мэра Москвы. Во время недельных каникул не все родители могут оставить рабочие места, а ведь у них есть маленькие дети, за которыми не всегда есть кому присмотреть. Специально для них в городе откроют дежурные группы в детских садах и начальных классах, в каждую из которых примут до 12 человек.

В таких группах будут соблюдаться все меры предосторожности – ребятам каждый день будут мерить температуру и следить за их здоровьем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полторы тысячи человек посмотрели онлайн-трансляцию Божественной литургии в Исаакиевском соборе.

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