В Москве позаботятся о детях, с которыми не могут сидеть родители во время пандемии

Речь идет о детсадовцах и учеников начальных классов.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем сообщается на сайте мэра Москвы. Во время недельных каникул не все родители могут оставить рабочие места, а ведь у них есть маленькие дети, за которыми не всегда есть кому присмотреть. Специально для них в городе откроют дежурные группы в детских садах и начальных классах, в каждую из которых примут до 12 человек.

В таких группах будут соблюдаться все меры предосторожности – ребятам каждый день будут мерить температуру и следить за их здоровьем.

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