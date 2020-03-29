Доктор Комаровский рассказал о том, как коронавирус изменит мир

Доктор Комаровский рассказал о том, как коронавирус изменит мир
Доктор считает, что коронавирус сильно поменяет людей. Фото: https://www.instagram.com/doctor_komarovskiy/

Он заявил, что пандемия поменяет отношение людей к вирусам.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на своем YouTube-канале. Он заявил, что люди из-за вакцинации и гигиены перестали серьезно относиться к вирусам, а коронавирус изменит эту ситуацию и приведет их в чувства. Эксперт убежден, что борцы с прививками сейчас мечтают о вакцине от инфекции.

Он заявил, что ситуация станет яснее ближе к концу года. Пока же непонятно, вырабатывается ли иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом, и как меняется инфекция.

Комаровский заявил, что теперь врачи научатся пользоваться средствами защиты и станут запасливее. А также ожидается, что дезинфицирующие средств станут причиной аллергии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Минздрава подтвердил эффективность марлевых масок.

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