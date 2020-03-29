Дочь Пескова прокомментировала поход отца на вечеринку с Лещенко

Дочь Пескова прокомментировала поход отца на вечеринку с Лещенко
Лаза Пескова возмущена из-за "фейков". Фото: lisa_peskova Instagram

Девушка отметила, что в сети часто распространяют непроверенную информацию.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что никогда не комментировала ситуацию, развернувшуюся вокруг дня рождения сестры Игоря Крутого, но ей уже приписали ряд высказываний. Елизавета подчеркнула, что все, что публикуют в Twitter и Telegram, нужно перепроверять, потому что там много неправды.

Она заявила, что людям стоит быть добрее и не желать всем подряд смерти. Напоминаем, что Песков присутствовал на вечеринке, куда также приходил Лещенко. У артиста затем диагностировали коронавирус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Газманов с ужасом вспоминает вечеринку с Лещенко и Николаевым. Певец отметил, что он себя чувствует хорошо и сейчас вместе с семьей находится на самоизоляции.

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