Дочь Пескова прокомментировала поход отца на вечеринку с Лещенко

Девушка отметила, что в сети часто распространяют непроверенную информацию.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что никогда не комментировала ситуацию, развернувшуюся вокруг дня рождения сестры Игоря Крутого, но ей уже приписали ряд высказываний. Елизавета подчеркнула, что все, что публикуют в Twitter и Telegram, нужно перепроверять, потому что там много неправды.

Она заявила, что людям стоит быть добрее и не желать всем подряд смерти. Напоминаем, что Песков присутствовал на вечеринке, куда также приходил Лещенко. У артиста затем диагностировали коронавирус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Газманов с ужасом вспоминает вечеринку с Лещенко и Николаевым. Певец отметил, что он себя чувствует хорошо и сейчас вместе с семьей находится на самоизоляции.