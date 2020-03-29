Дима Билан жестко обращается со своей сестрой

Девушка рассказала о своем желании стать профессиональной артисткой.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем рассказала Анна Белан, сестра популярного певца, сообщает «СтарХит». Девушка призналась, что знаменитость не содействует ей в построении творческой карьеры. Очень часто вместо того, чтобы похвалить сестру, Билан критикует ее выступления. Такое обращение девушка называет жестким. При этом Анна отмечает, что брат действительно любит ее и это видно по поступкам.

Напоминаем, что Билан заботился о младшей сестре с самого рождения. Он перевез ее в Москву и даже помог получить образование в Америке. Сейчас Анна иногда выступает вместе с артистом, но Билан хочет, чтобы она всего добилась сама.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дима Билан боится выходить из дома. Певец не дает даже онлайн концертов, так как не хочет лишний раз контактировать с посторонними людьми.