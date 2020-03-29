В Сочи сократили все пассажирские перевозки

В город невозможно попасть через пост Магри. Поток автомобилей сократился вдвое.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем сообщает администрация курорта. Для того, чтобы противостоять распространению коронавируса, местные власти сократили все пассажирские перевозки. Теперь до Сочи нельзя долетать из Краснодара, а также доехать на автобусе. На трассах сейчас дежурят автоинспекторы, которые следят за соблюдением правил. Те, кто попытаются проехать в Сочи, будут вынуждены разворачиваться. За сутки пост Магри не пересек ни один автобус с пассажирами.

Сейчас в город въезжают в основном местные жители – около двух тысяч машин за сутки. Количество выезжающих заметно увеличилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США оценили российский препарат от коронавируса. По словам эксперта, «Мефлохин» на данный момент больше всего подходит в качестве противокоронавирусного лекарства.