Божена Рынская впервые стала мамой

Журналистка призналась, что девочка очень похожа на своего покойного отца.
Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем сообщает журнал HELLO. Журналистка Божена Брынская снялась в фотосессии вместе с малышкой Женей, а также дала интервью, в котором рассказала о суррогатном материнстве и появлении на свет дочери одного из основателей НТВ Игоря Малашенко. Брынская призналась, что очень хотела «маленькую копию Игоря» и ребенок действительно похож на отца, которого никогда, увы, не увидит в живую.
Известно, что Женя появилась на свет 5 марта на Севере России. Сейчас Божена и малышка живут в центре Москвы.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у 74-летнего Петросяна и его 31-летней жены родился ребенок. Роды проходили в одном из медицинских центров Дубаи. Судя по фигуре супруги российского сатирика, семья прибегла к услугам суррогатной материнства — стоимость их составила около 5 млн рублей.