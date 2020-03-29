Божена Рынская впервые стала мамой

Божена Рынская впервые стала мамой
Рынская поделилась радостной новостью. Фото: @bozhenarynska/instagram.com

Журналистка призналась, что девочка очень похожа на своего покойного отца.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем сообщает журнал HELLO. Журналистка Божена Брынская снялась в фотосессии вместе с малышкой Женей, а также дала интервью, в котором рассказала о суррогатном материнстве и появлении на свет дочери одного из основателей НТВ Игоря Малашенко. Брынская призналась, что очень хотела «маленькую копию Игоря» и ребенок действительно похож на отца, которого никогда, увы, не увидит в живую.

Известно, что Женя появилась на свет 5 марта на Севере России. Сейчас Божена и малышка живут в центре Москвы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у 74-летнего Петросяна и его 31-летней жены родился ребенок. Роды проходили в одном из медицинских центров Дубаи. Судя по фигуре супруги российского сатирика, семья прибегла к услугам суррогатной материнства — стоимость их составила около 5 млн рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
божена брынская игорь малашенко ребенок
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Божена Рынская впервые стала мамой
Бузова накричала на москвичей, которые жарят шашлыки, а не сидят дома
Крутой обвинил Собчак в дешевом хайпе на коронавирусе
Пугачева с сыном исполнили «гимн» борьбы с коронавирусом
Петербуржцы поражаются ценам на гречку
Эксперты отмечают рост продаж алкоголя в России
В Пушкине строят инфекционный центр для больных коронавирусом
Китайский медик рассказал, какие правила гигиены нужно соблюдать при пандемии