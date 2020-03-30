Самолет экстренно приземлился в Шереметьево из-за отказа двигателя

Накануне вечером, 29 марта, в столичном аэропорту Шереметьево экстренно приземлился пассажирский самолет Boeing-737.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, Boeing-737 совершил аварийную посадку после того, как на воздушном судне сработал датчик отказа двигателя.

Посадка была благополучной, никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины, по которой мог сработать датчик.

Пассажиры самолета летели из Сочи в Москву. Рейс должен был приземлиться в Шереметьево. Датчик отказа левого двигателя сработал перед снижением. На борту находился 161 человек, включая экипаж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Филиппинах разбился самолет с врачами. Самолет авиакомпании Lion Air загорелся на взлетно-посадочной полосе аэропорта Манилы. После этого произошел взрыв. Никто не выжил.