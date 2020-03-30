Вечером в деревне Заволжье полыхал дом

Воскресным вечером, 29 марта, в Тосненском районе Ленобласти загорелся частный дом, согласно информации регионального ГУ МЧС.

Экстренные службы получили сообщение о возгорании в деревне Заволжье в половину одиннадцатого вечера. Тушить пожар направили девять спасателей. На место происшествия также выехали две спецмашины.

Огонь захватил дом на площади 100 квадратных метров. В ведомстве сообщили, что справиться с пожаром огнеборцы смогли за час — пожар был ликвидирован за полчаса до полуночи.

Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели за два часа потушили дом в Ленинградской области. О пострадавших также не сообщается.