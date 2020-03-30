Грабителя салона связи на Литейном задержали за несколько часов

Кадр с момента грабежа. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Кадр с момента грабежа. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге правоохранители задержали подозреваемого в ограблении салона связи в Центральном районе, сообщили в ГУ МВД по городу.

Днем в воскресенье, 29 марта, в полиция обратилась 21-летняя девушка — стажер продавца салона связи на Литейном проспекте, 64. Она рассказала, что неизвестный мужчина под видом покупателя попросил ее показать мобильные телефоны. Когда она открыла витрину, грабитель обхватил ее сзади за горло и забрал с витрины 10 смартфонов на 175 тысяч рублей, после чего скрылся.

Подозреваемого удалось задержать на набережной Фонтанки спустя несколько часов после ограбления. Им оказался 26-летний мигрант из Средней Азии.

Часть похищенного удалось изъять. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала грабителя, который полгода назад вырвал у прохожего сумку с 3 млн рублей на Маршала Жукова.