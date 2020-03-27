Полиция задержала грабителя, который полгода назад вырвал у прохожего сумку с 3 млн рублей на Маршала Жукова

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы раскрыли грабеж, совершенный на проспекте Маршала Жукова в ноябре прошлого года.

Полицейским удалось задержать злоумышленника, который набросился на прохожего возле дома №41 по проспекту Маршала Жукова и отобрал у него сумку, а затем скрылся с места преступления. Внутри находились три миллиона рублей и документы пострадавшего.

Преступником оказался 28-летний петербуржец без места работы, сообщили в пятницу, 27 марта, в пресс-службе Главка МВД по городу и области. Злоумышленника заключили под стражу, полиция устанавливает возможность его причастности к другим преступлениям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Комендантском проспекте вор забрался в квартиру пенсионера и похитил оттуда больше миллиона рублей. Причем значительную часть суммы — в евро.