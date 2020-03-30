Блогер показал, как поганки живут в Неве

Блогер показал, как поганки живут в Неве
Поганки в Петербурге. Фото: YouTube/Каждой твари по паре

У ледокола «Красин» в центре Петербурга заметили редкую птицу — Малую поганку. Внимание на неё обратил биолог и автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

«Малая поганка занесена в Красную книгу Ленинградской области, а в списке животных Санкт-Петербурга ее нет вообще. Отмечены лишь единичные случаи, когда её здесь видели», — рассказал он.

Встретить такую птицу в центре Петербурга по-настоящему удивительно, отметил биолог. Малая поганка — самая маленькая из представителей поганок. В величину она соизмерима с дроздом.

У более габаритных особей на голове весной появляются перья в виде раздвоенного хохолка.

Поганками птиц, по словам Павла Глазкова, называют из-за того, что их мясо невкусное — «поганое». Питаются они в основном рыбой, оттого их мясо имеет привкус рыбьего жира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за теплой погоды птицы раньше вернулись в Петербург.

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