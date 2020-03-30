Мишустин призвал регионы ввести всеобщую самоизоляцию во всей России

Мишустин призвал регионы ввести всеобщую самоизоляцию во всей России
Михаил Мишустин. Фото: government.ru

Режим всеобщей изоляции, введенный в Москве, может распространиться на все регионы России. С соответствующим предложением глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах», — сказал он на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 30 марта.

Подобные меры помогут людям уберечь себя и своих близких, подчеркнул Мишустин.

Режим всеобщей самоизоляции введен в Москве с 30 марта. Людям запретили покидать квартиры за исключением походов за продуктами или в аптеки, выноса мусора или выгула питомцев не более чем в 100 метрах от дома. Москвичи также могут ходить на работу, если она не приостановлена указами. Движение личного и общественного транспорта не ограничено.

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