В Ленобласти могут ужесточить меры против коронавируса

Информация о возможном ужесточении мер по борьбе с коронавирусом в Ленобласти появилась на просторах Telegram. Фото: unsplash,com

Информация о возможном ужесточении мер по борьбе с коронавирусом в Ленобласти появилась на просторах Telegram. Фото: unsplash,com

В Ленинградской области могут ужесточить меры против распространения коронавируса. Пакет соответствующих ограничений, по слухам, уже находится в разработке.

По данным Telegram-канала «Тайны Ленинградского двора сидят дома», документ может быть опубликован в ближайшее время. Среди возможных мер перевод всех государственных и муниципалных учреждений в режим карантина, закрытие всех магазинов кроме продуктов, а также запрет на посещение лесов и приостановка плановых приемов в поликлиниках.

Помимо этого, в Ленинградской области могут объявить карантин для жителей старше 65 лет или страдающих хроническим заболеваниями.

Официальные источники информацию пока не комментировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил проработать введение режима самоизоляции во всех регионах России. Сейчас подобная мера действует только в Москве.