Магазины и пассажиры метро игнорируют «карантин» в Петербурге

С 30 марта в Петербурге начали действовать новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Городская подземка, некоторые храмы и магазины, несмотря на это, не опустели.

Неделя с 30 марта объявлена нерабочей. «Антикоронавирусные» меры дополнили ограничением на работу общепитов, за исключением объектов розничной торговли, запретом на посещение храмов и парков и блокировкой льготного проезда.

У станции метро «Нарвская» утром в понедельник было немноголюдно, пишет «Мойка78». Однако на узловых станциях метро пассажиров было немало. На некоторых из них, по словам очевидцев, даже образовались заторы из людей. В качестве мер предосторожности пассажиры выбрали маски, а вот рекомендации по дистанции решили не соблюдать.

Толпы людей также были замечены у Московского вокзала и станции метро «Площадь Восстания». Там собрались пассажиры с чемоданами, встречающие их люди и таксисты. Торговый центр «Галерея» рядом с вокзалом, как и положено, закрыт.

Ближе к обеду на Невский проспект подтянулись люди. На улицу их, похоже, выманили солнце и теплая погода.

Игнорировать правительственные меры также продолжают некоторые магазины. Так, часть точек работает в обычном режиме, а один из цветочных магазинов решил пойти на компромисс и ограничил лишь число посетителей и дистанцию между ними.

Скопление людей также было замечено у одного из храмов. Люди продолжают ходить в религиозные заведения, несмотря на рекомендации и ограничения властей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил глав регионов проработать возможность введения режима всеобщей изоляции на территории России. Сейчас подобные меры действуют только в Москве. Режим ограничивает передвижения людей и запрещает им выходить из дома без необходимости.