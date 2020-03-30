Пьяный петербуржец угрожал полицейским ножом, заведено уголовное дело

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело против мужчины, который размахивал ножом перед сотрудниками полиции и ранил их при задержании.

Как сообщает ГУ МВД по городу, утром 28 марта жильцы дома на Советском проспекте сообщили в полицию о пьяном гражданине в подъезде. Прибыв на место, стражи порядка попытались задержать мужчину, однако он начал угрожать и достал нож.

Полицейским удалось его обезоружить и доставить в отдел. При задержании 37-летнему злоумышленнику удалось незначительно ранить полицейских.

На задержанного составили административный протокол, а также возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейский в Петербурге в погоне за наркодилером прострелил ему руку.