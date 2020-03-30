Калининградская область самоизолируется из-за коронавируса

Таким образом, регион берет пример с Москвы.

С 31 марта в Калининградской области будут приняты меры аналогичные столичным — введен режим самоизоляции. Граждане смогут покидать пределы квартиры только к случае необходимости — для походов на работу, в магазин, аптеку, в медучреждения и для прогулки с животными. Ограничивать передвижение личного транспорта при этом не будут. Но количество единиц общественного транспорта будет уменьшено. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на губернатора региона Антона Алиханова.

В Калининградской области ситуация с коронавирусом обстоит следующим образом: на вирус обследовано 3719 человек, из них случаев заболевания было выявлено 11. Отметим, что двое из них уже выздоровели. На карантине в стационарах сейчас находятся 1620 человек.

Еще троих граждан планируют выписать сегодня, 30 марта. Условно подтверждена болезнь у 10 жителей Калининграда, среди них один врач, который заразился внутри региона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей.