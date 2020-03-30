Петербургский священник отрекся от сана из-за смены мировоззрения

Настоятель храма Св. Николая Чудотворца на Коломяжском проспекте Владислав Анцибор слагает с себя сан священника Русской православной церкви из-за смены мировозрения. Принять решение ему помогла реакция РПЦ на ситуацию с коронавирусом.

Заявление он 29 марта направил в адрес митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. Документ опубликован на странице настоятеля в Instagram.

Анцибор в одностороннем порядке слагает с себя сан и просит осуществлять все внутрицерковные канонические действия в отношении него без его участия, поскольку считает их «ничтожными для себя, в том числе в юридическом аспекте».

Он подчеркнул, что больше не считает себя ни членом Церкви, ни любого другого религиозного объединения.

Свой уход Владислав Анцибор объяснил на странице в Instagram. Он рассказал, что помочь в принятии решения ему помогла ситуация с коронавирусом. Изначально церковь отказалась соблюдать распоряжения губернатора Петербурга об ограничении посещений храмов. Позиция эта Анцибору показалась безответственной. Несмотря на то, что Церковь в конечном итоге уступила, реакция её дала повод задуматься.

«Случившиеся споры помогли мне лишний раз понять, до чего чуждыми стали для меня интенции и чаяния религиозных людей. Смысл взаимодействовать с ними остался один – личная экономическая выгода, основанная даже не на недоговорках, а на вранье», — написал Анцибор.

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