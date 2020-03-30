Принц Чарльз вышел из самоизоляции после коронавируса

Принц Чарльз вышел из самоизоляции после коронавируса
Принц Чарльз. Фото: princeofwales.gov.uk

Британский принц Чарльз вышел из самоизоляции после заражения новой инфекцией. Перед этим он проконсультировался с медиками.

Принц Уэльский находится в хорошем состоянии. Как сообщили РИА Новости, Чарльз продолжает следовать рекомендациям правительства.

Коронавирусная инфекция добралась до британской королевской семьи. Об этом стало известно 25 марта, когда были готовы результаты теста на коронавирус 71-летнего принца Чарльза.

Симптомы болезни у него были слабые.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Винокур поделился результатами анализа на коронавирус. Обо всем артист рассказал в своем Instagram-аккаунте.

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