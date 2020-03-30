В России ритейлеры запретят расплачиваться наличкой

В России ритейлеры запретят расплачиваться наличкой
Фото: pixabay.com

Компании ввели ряд ограничений для того, чтобы приостановить распространение коронавируса.

Об этом стало известно 30 марта. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе Wildberries. Сразу несколько крупных ритейлеров и службы доставки решили ввести новые правила безопасности на время пандемии коронавируса. Во-первых, все доставки теперь будут выдавать бесконтактным способом. Во-вторых, покупатели не смогут расплатиться в пункте выдачи – будет доступна только предоплата на сайте. В-третьих, в магазины начнут запускать только по одному, а кабинки для примерки одежды и вовсе закроются.

Отмечается, что все сотрудники компании должны носить защитные средства – в противном случае, покупатели могут направить жалобу ритейлерам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге скончался еще один пациент из-за коронавируса. Мужчина страдал многочисленными хроническими заболеваниями.

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