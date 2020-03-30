В Петербурге скончался еще один пациент из-за коронавируса

Мужчина страдал многочисленными хроническими заболеваниями.

Об этом стало известно сегодня, 30 марта. Обо всем сообщает оперативный штаб по борьбе с китайской пневмонией «Петербург против коронавируса». В этот понедельник скончался второй пациент из-за инфекции – 55-летний мужчина. Его госпитализировали с повторным острым инфарктом миокарда. Уже в больнице у пациента развилась двусторонняя пневмония – несмотря на все усилия врачей, он умер.

Пока что точная причина смерти не диагностирована, но тест на коронавирус показал положительный результат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге полиция поймала троих потенциальных разносчиков коронавирусной инфекции.