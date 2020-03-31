Более двух млн петербуржцев уехали в Ленобласть

Более двух млн петербуржцев за последние дни выехали на территорию Ленобласти и до сих пор находятся там. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Мы решили, что нам сложно будет удержать людей дома, мы это видим по выходным дням — с одной стороны, а с другой — мы должны понимать, что трафик сотовых сетей в Ленинградской области за последние три дня увеличился в 2,5 раза. Более 2 млн петербуржцев выехали на территорию Ленинградской области и они сегодня находятся у нас. Наши возможности медицины не безграничны, поэтому мы приняли эти решения»,- сказал он.

С 31 марта в Ленобласти вступает в силу запрет выезжать за пределы района проживания.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 785 712 человек. Скончались 37 814, при этом 165 606 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1 837 человек, умерли 17. При этом 66 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.