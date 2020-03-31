В Китае за сутки зафиксировали 48 новых ввозных случаев заражения COVID-19

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

За сутки в Китае выявили 48 новых случаев заражения, которые были завезены из других стран. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

По последним данным, за сутки погиб после заражения инфекцией один человек, при этом 282 пациента вылечились. Всего на территории страны болеют 2 161 человек, из них 528 — находятся в тяжелом состоянии.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 785 712 человек. Скончались 37 814, при этом 165 606 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1 837 человек, умерли 17. При этом 66 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.