Девушка рассказала о своих мучениях из-за коронавируса

Жительница США, Эми Ширсель которая заразилась коронавирусом, описала в Twitter свое мучительное состояние во время болезни.

После поездки в Европу она почувствовала недомогание. Сначала симптомы были слабыми и несильно проявлялись. У нее поднялась температура, появился легкий кашель, озноб, головная боль и насморк. Потом начались проблемы с аппетитом и сном. На четвертый день, когда тест на коронавирус дал положительный результат, 22-летняя девушка начала ощущать тошноту, одышку, температура поднялась до 39 градусов.

Спустя сутки она стала испытывать трудности при ходьбе. После этого девушка обратилась за медпомощью и ее госпитализировали.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 785 712 человек. Скончались 37 814, при этом 165 606 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1 837 человек, умерли 17. При этом 66 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России 22% граждан с коронавирусной инфекцией не заметили симптомов заболевания. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.