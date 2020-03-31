Кинолог советует не перекармливать собак на самоизоляции

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал не перекармливать собак во время самоизоляции. Он отметил, что животные могут набрать вес из-за снижения активности. Поэтому лучше сократить ежедневный рацион питомца.

«Собаки с лишним весом более подвержены заболеваниям, избыточный вес может существенно сократить продолжительность жизни питомца», — предупреждают кинолог, сообщает РИА «Новости».

Во время самоизоляции рекомендуется ежедневно вести учет количества съеденного корма, включая лакомства. Для этого лучше всего подойдут мерный стакан или кухонные весы. При этом даже в режиме самоизоляции не надо забывать про тренировки и физические нагрузки, которые не требуют перебегания с места на место.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов ввел режим самоизоляции. Нельзя без необходимости выходить из дома. Теперь покинуть квартиру можно только для обращения в больницу, для того, чтобы поехать на работу, купить продукты и выгулять собак в 100 метрах от дома и вынести мусор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что домашние животные не болеют коронавирусом. Кроме того, они не являются даже переносчиками. В последнее время жители Северной столицы очень волнуются из-за COVID-19. Что неудивительно, ведь в городе уже зарегистрированы случаи заболевания.