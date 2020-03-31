Эксперты рассказали об «убивающей» коронавирус температуре

Жаркая и сухая погода может «затормозить» распространение коронавируса. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, коронавирус может довольно долго существовать в прохладном и влажном помещении.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что идеальная температура для «заморозки» вируса 25 – 27 градусов. Он отметил, жара обычно устанавливается на юге в начале июня, а в Москве, как и на большей территории страны, в июле.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 785 712 человек. Скончались 37 814, при этом 165 606 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1 837 человек, умерли 17. При этом 66 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.